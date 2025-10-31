Kisgyermeket mentettek a bácsalmási tűzoltók

A csütörtöki napon a katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába hét tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett: két tűzesethez és öt műszaki mentéshez vonultak az egységek.

Két tűzesethez és öt műszaki mentéshez hívták az egységeket

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kisgyermeket mentettek ki egy járműből

Bácsalmáson, a Kálvária soron csütörtök délelőtt egy kisgyerek záródott be egy autóba. A bácsalmási önkormányzati tűzoltók feszítőpárna segítségével kinyitották a járművet, és épségben átadták a gyermeket a szülőknek. Személyi sérülés nem történt.

Tűzesetek és kisebb beavatkozások

Ugyancsak csütörtök délelőtt Soltvadkerten, a Dózsa György utcában egy lakóház udvarán gyulladt meg egy farakás. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, így az nem terjedt tovább az épületre.

A csütörtöki napon a tűzoltókat ezen kívül egy alkalommal száraz növényzet tüzéhez, két esetben kidőlt fák eltávolításához, valamint két alkalommal lakásba történő behatoláshoz riasztották – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.