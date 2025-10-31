1 órája
Kisgyermeket mentettek a bácsalmási tűzoltók
Több riasztás is érkezett a tűzoltókhoz csütörtökön Bács-Kiskun vármegyében. A legtöbb eset kisebb tűz vagy műszaki mentés volt.
A csütörtöki napon a katasztrófavédelem Bács-Kiskun vármegyei műveletirányítási központjába hét tűzoltói beavatkozást igénylő bejelentés érkezett: két tűzesethez és öt műszaki mentéshez vonultak az egységek.
Kisgyermeket mentettek ki egy járműből
Bácsalmáson, a Kálvária soron csütörtök délelőtt egy kisgyerek záródott be egy autóba. A bácsalmási önkormányzati tűzoltók feszítőpárna segítségével kinyitották a járművet, és épségben átadták a gyermeket a szülőknek. Személyi sérülés nem történt.
Tűzesetek és kisebb beavatkozások
Ugyancsak csütörtök délelőtt Soltvadkerten, a Dózsa György utcában egy lakóház udvarán gyulladt meg egy farakás. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, így az nem terjedt tovább az épületre.
A csütörtöki napon a tűzoltókat ezen kívül egy alkalommal száraz növényzet tüzéhez, két esetben kidőlt fák eltávolításához, valamint két alkalommal lakásba történő behatoláshoz riasztották – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
A NAV megkopogtatta a kisbuszt az M5-ösön: nem akarták elhinni, mi volt a kárpit mögött – videó