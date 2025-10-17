52 perce
Két embert szállítottak kórházba a mentők a balesetek helyszíneiről
Több helyen kapott lángra a száraz növényzet, egymást érték a balesetek csütörtökön Bács-Kiskunban.
Csütörtökön is mozgalmas napjuk volt a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltóknak: a nap folyamán kilenc bejelentés érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába, hat tűzesethez és három műszaki mentéshez riasztották az egységeket.
Több baleset történt csütörtökön
Csütörtök reggel két gépkocsi ütközött össze Lajosmizsén, a Rákóczi utcában, a Baross térnél. A balesetben csak a járművek vezetői utaztak, közülük egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A helyszínre érkező lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd biztosították a forgalmat a további balesetek elkerülése érdekében.
Csütörtök délelőtt két személyautó karambolozott Baján, a Szent Margit utca és a Csík utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, személyi sérülés nem történt.
Délután két gépjármű ütközött a 44-es főúton, Kecskemét közelében. A helyszínre érkező kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a területet a rendőrségnek. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.
Többször kapott lángra száraz növényzet
Csütörtökön hat esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, ahol a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését és komolyabb károk keletkezését – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.
