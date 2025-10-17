október 17., péntek

Két embert szállítottak kórházba a mentők a balesetek helyszíneiről

Több helyen kapott lángra a száraz növényzet, egymást érték a balesetek csütörtökön Bács-Kiskunban.

Nagy Mária Lilla

Csütörtökön is mozgalmas napjuk volt a Bács-Kiskun vármegyei tűzoltóknak: a nap folyamán kilenc bejelentés érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába, hat tűzesethez és három műszaki mentéshez riasztották az egységeket.

A tűzoltók Kecskemét környékén több tüzet is eloltottak
A tűzoltóknak több helyen is el kellet oltaniuk a lángokat
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Több baleset történt csütörtökön

Csütörtök reggel két gépkocsi ütközött össze Lajosmizsén, a Rákóczi utcában, a Baross térnél. A balesetben csak a járművek vezetői utaztak, közülük egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A helyszínre érkező lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd biztosították a forgalmat a további balesetek elkerülése érdekében.

Csütörtök délelőtt két személyautó karambolozott Baján, a Szent Margit utca és a Csík utca kereszteződésében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, személyi sérülés nem történt.

Délután két gépjármű ütközött a 44-es főúton, Kecskemét közelében. A helyszínre érkező kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd átadták a területet a rendőrségnek. A balesetben egy ember megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

Többször kapott lángra száraz növényzet 

Csütörtökön hat esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez, ahol a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését és komolyabb károk keletkezését – zárul a katasztrófavédelem összefoglalója.

