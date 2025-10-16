Baleset
1 órája
Egymásnak ütközött két autó Baján
Közlekedési baleset történt csütörtök dél körül Baja egyik kereszteződésében. A karambolban két személyautó érintett.
Két személyautó karambolozott Baján, a Szent Margit utca és a Csík utca kereszteződésében csütörtök dél körül. A járművekben csak a sofőrök utaztak. A helyszínre a bajai hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a két autót. A társhatóságok is a helyszínen érkeztek – írj a katasztrófavédelem honlapján.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Szürreális
1 órája
Saját eltűnésüket jelentették be a részeg férfiak, eltévedtek italozás után
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre