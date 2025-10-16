Egymásnak ütközött két autó Baján

Két személyautó karambolozott Baján, a Szent Margit utca és a Csík utca kereszteződésében csütörtök dél körül. A járművekben csak a sofőrök utaztak. A helyszínre a bajai hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a két autót. A társhatóságok is a helyszínen érkeztek – írj a katasztrófavédelem honlapján.

A bajai tűzoltók áramtalanították a járműveket

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció / Forrás: shutterstock.com /illusztráció