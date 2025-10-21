Kisteherautó és személyautó karambolozott, félpályán halad a forgalom

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépjármű az 5402-es út 37-es kilométerszelvényénél, Kiskunmajsa és Kiskunhalas közötti útszakaszon. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben – közölte a katasztrófavédelem.

Karambol történt az 5402-es úton

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció