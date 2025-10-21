október 21., kedd

Baleset

3 órája

Kisteherautó és személyautó karambolozott, félpályán halad a forgalom

Baleset miatt riasztották a kiskunmajsai hivatásos tűzoltókat kedden dél körül.

Várkonyi Rozália

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépjármű az 5402-es út 37-es kilométerszelvényénél, Kiskunmajsa és Kiskunhalas közötti útszakaszon. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben – közölte a katasztrófavédelem.

a karambol helyszínén a rendőrök félpályán lezárták az utat
Karambol történt az 5402-es úton
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

FRISSÍTÉS: Az egyik autó totálkárosra tört. További helyszíni információkat és felvételeket IDE KATTINTVA talál!

