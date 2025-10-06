Súlyos baleset Kerekegyházánál, egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az autóból

Összeütközött két személyautó az 5218-as úton, Kerekegyháza közelében. Egy ember beszorult az egyik járműbe. Őt feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző kerekegyházai önkormányzati tűzoltók. A raj áramtalanította a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

Karambol az 5218-as úton, Kerekegyházánál

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció