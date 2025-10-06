október 6., hétfő

Baleset

38 perce

Súlyos baleset Kerekegyházánál, egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az autóból

Címkék#baleset#katasztrófavédelem#útlezárás

A baleset hétfő délután történt az 5218-as úton.

Várkonyi Rozália

Összeütközött két személyautó az 5218-as úton, Kerekegyháza közelében. Egy ember beszorult az egyik járműbe. Őt feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző kerekegyházai önkormányzati tűzoltók. A raj áramtalanította a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

karambol helyszíne
Karambol az 5218-as úton, Kerekegyházánál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

