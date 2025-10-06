Baleset
38 perce
Súlyos baleset Kerekegyházánál, egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az autóból
A baleset hétfő délután történt az 5218-as úton.
Összeütközött két személyautó az 5218-as úton, Kerekegyháza közelében. Egy ember beszorult az egyik járműbe. Őt feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző kerekegyházai önkormányzati tűzoltók. A raj áramtalanította a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Gyász
1 órája
Nyilvánosságra hozták Nagy Balázs önkormányzati képviselő temetésének részleteit
Ezt ne hagyja ki!ROADPOL
1 órája
A rendőrök a héten árgus szemekkel figyelik az autósokat, ezt fogják ellenőrizni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre