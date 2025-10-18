Baleset baleset hátán, többen megsérültek az utakon Bács-Kiskunban – videó

Furgon és személyautó ütközött össze péntek délelőtt a 4625-ös út Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár közötti szakaszán. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiemelték a személyautó vezetőjét és átadták a mentőknek, valamint áramtalanították a járműveket. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították – derül ki a katasztrófavédelem összefoglalójából.

Öt autó ütközött össze az 54-es főúton pénteken

Fotó: Pozsgai Ákos

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, öt gépkocsi ütközött össze pénteken, kora reggel az 54-es főúton, Bócsa közelében. A soltvadkerti önkormányzati tűzoltók három járművet áramtalanítottak, majd átadták a helyszínt a rendőrségnek. A mentők egy embert szállítottak kórházba.

Balesetek

Két személyautó ütközött össze péntek délután a 4625-ös úton, Lakitelek közelében. A kiskunfélegyházi hivatásos és a lakiteleki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A baleset két sérültjét a mentők kórházba szállították.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, lesodródott az úttestről és korlátnak ütközött egy személyautó péntek éjjel Kecskeméten, a Könyves Kálmán körút és a Wéber Ede utca kereszteződésében. A kecskeméti hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek, akit a mentők kórházba szállítottak.

Tűzesetek

Mint a katasztrófavédelmi összefoglalóban írják, egy üzem egyik épületében lévő elszívó-ventilátor motorjánál keletkezett tűz péntek délután Kecskeméten. A dolgozók oltani kezdték a tüzet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett rövid időn belül eloltották a tüzet. Személyi sérülés nem történt.

Kigyulladt egy személyautó alváza péntek délután Kecskeméten, a Kereskedő utcai kereszteződésnél. A kecskeméti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Egy személygépkocsi motorterében keletkezett tűz péntek éjjel Kecskeméten, az Ipoly utcában. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a tüzet egy habosított vízsugárral oltották el.

Pénteken még egy esetben riasztották a tűzoltókat száraz növényzet tüzéhez és egy esetben kérték a segítségüket lakásba történő behatoláshoz – zárul az összefoglaló.