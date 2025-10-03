október 3., péntek

Baleset

2 órája

Karambolozott két autó Szentkirálynál, érdemes elkerülni az érintett útszakaszt

Címkék#tűzoltó#baleset#katasztrófavédelem#karambol

A 4623-as út érintett szakaszán félpályán halad a forgalom pénteken reggel.

Digner Brigitta

Összeütközött két gépkocsi Szentkirálynál, a 4623-es út 1-es és 2-es kilométere közötti szakaszán. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

baleset Szentkirálynál
Két autó karambolozott Szentkirálynál
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

