Karambolozott két autó Szentkirálynál, érdemes elkerülni az érintett útszakaszt

Összeütközött két gépkocsi Szentkirálynál, a 4623-es út 1-es és 2-es kilométere közötti szakaszán. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Két autó karambolozott Szentkirálynál

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció