Karambol miatt áll a forgalom az M5-ösön, jobb lesz kerülni

Összeütközött egy kisteherautó és egy utánfutót vontató személykocsi az M5-ös sztrádán. Az autópálya Budapest felé vezető oldalát a 31-es kilométernél a baleset miatt átmenetileg lezárták. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került. A karambol miatt az autópályán torlódik a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történ az M5-ös autópályán

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció