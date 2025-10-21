október 21., kedd

Karambol miatt áll a forgalom az M5-ösön, jobb lesz kerülni

A főváros felé vezető oldal 31-es kilométerénél egymásba hajtott két jármű kedden reggel.

Összeütközött egy kisteherautó és egy utánfutót vontató személykocsi az M5-ös sztrádán. Az autópálya Budapest felé vezető oldalát a 31-es kilométernél a baleset miatt átmenetileg lezárták. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került. A karambol miatt az autópályán torlódik a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

