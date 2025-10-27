Karambol miatt áll a forgalom az 55-ösön, jobb kerülni

Egy búzát szállító kamion és egy terepjáró karambolozott Mélykúton, az 55-ös főút 64-es kilométerénél. A járművek utasaihoz mentő érkezett. A helyi önkéntes és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A baleset miatt az érintett szakaszt átmenetileg teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

Kamion és terepjáró karambolozott

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció