Baleset

19 perce

Karambol miatt áll a forgalom az 55-ösön, jobb kerülni

A 64-es kilométernél egy kamion és egy terepjáró ütközött össze hétfőn reggel.

Digner Brigitta

Egy búzát szállító kamion és egy terepjáró karambolozott Mélykúton, az 55-ös főút 64-es kilométerénél. A járművek utasaihoz mentő érkezett. A helyi önkéntes és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A baleset miatt az érintett szakaszt átmenetileg teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

karambol az 55-ös főúton
Kamion és terepjáró karambolozott
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

