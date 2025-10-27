Baleset
2 órája
Karambol miatt áll a forgalom az 55-ösön, jobb kerülni
A 64-es kilométernél egy kamion és egy terepjáró ütközött össze hétfőn reggel.
Egy búzát szállító kamion és egy terepjáró karambolozott Mélykúton, az 55-ös főút 64-es kilométerénél. A járművek utasaihoz mentő érkezett. A helyi önkéntes és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez, áramtalanítottak. A baleset miatt az érintett szakaszt átmenetileg teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
A baleset részleteiről bővebben ITT olvashat.
Karambol
45 perce
Félfrontálisan ütközött egy kamionnal a terepjáró, kórházba szállították a sofőrjét – fotók, videó
