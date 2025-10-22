október 22., szerda

M5-ös autópálya

1 órája

Átszakította a szalagkorlátot egy kamion, teljes útlezárásra kell készülni

Baleset történt az M5-ösön, Balástyánál szerda este.

Várkonyi Rozália

Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében. A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos és a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A balesetben érintett egy személyautó is, amely a sérült szalagkorlátnak ütközött. A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

balesetnél helyszínelek a rendőrök
Egy kamion átszakította a szalagkorlátot az M5-ösön
Az Útinform szerint a 141-es kilométernél, Szeged felé a forgalmat megállították, Budapest felé pedig a belső sávot zárták le. Szeged felé érdemes letérni a pályáról a 140-es Kistelek csomópontnál az 5-ös főút felé.

FRISSÍTÉS: Újabb baleset lassítja a forgalmat a sztrádán. A részleteket IDE KATTINTVA találja.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

