Ittasan, jogosítvány nélkül, lejárt műszakival hajtott fának egy eszelős sofőr a Halasi úton – fotók, videó

A baleset péntek este 21 óra tájban történt, amikor a Jánoshalmáról kifelé vezető Halasi úton ittasan vezetett egy férfi, aki elvesztette uralmát a jármű felett. Az autóval megcsúszott és letért a nedves útról és fának ütközött. A becsapódás erejét mutatta, hogy a totálkársora tört autó jobb eleje behajlott.

A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőrnek jogosítványa sem volt

Fotó: Pozsgai Ákos

A jánoshalmi tűzoltók mellett Kiskunhalasról is riasztották a mentőket, akik a sofőrt a rendőrökkel közösen emelték ki az autóból, majd a helyszíni elsődleges ellátás után a halasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet.

A jármű totálkárosra tört a baleset során

Fotó: Pozsgai Ákos

Ittasan vezetett a sofőr

Helyszíni információink szerint a sofőr ittasan ült a volán mögé és vezette az autót. A helyszíni szemle során arra is fény derült, hogy vezetői engedélye sem volt, ráadásul az autónak, amivel a balesetet okozta, régen lejárt a műszaki engedélye. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.