2 órája
Ittasan, jogosítvány nélkül, lejárt műszakival hajtott fának egy eszelős sofőr a Halasi úton – fotók, videó
A baleset péntek este történt Jánoshalmán a Halasi úton, ahol egy benzinkút közelében csapódott fának autójával egy férfi. A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőr ittasan vezetett, ráadásul jogosítványa sem volt, valamint a jármű műszaki engedélye is lejárt.
A baleset péntek este 21 óra tájban történt, amikor a Jánoshalmáról kifelé vezető Halasi úton ittasan vezetett egy férfi, aki elvesztette uralmát a jármű felett. Az autóval megcsúszott és letért a nedves útról és fának ütközött. A becsapódás erejét mutatta, hogy a totálkársora tört autó jobb eleje behajlott.
A jánoshalmi tűzoltók mellett Kiskunhalasról is riasztották a mentőket, akik a sofőrt a rendőrökkel közösen emelték ki az autóból, majd a helyszíni elsődleges ellátás után a halasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet.
Ittasan vezetett a sofőr
Helyszíni információink szerint a sofőr ittasan ült a volán mögé és vezette az autót. A helyszíni szemle során arra is fény derült, hogy vezetői engedélye sem volt, ráadásul az autónak, amivel a balesetet okozta, régen lejárt a műszaki engedélye. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
