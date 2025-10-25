október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

20 perce

Ittasan, jogosítvány nélkül, lejárt műszakival hajtott fának egy eszelős sofőr a Halasi úton – fotók, videó

Címkék#ittas sofőr#baon videó#baleset

A baleset péntek este történt Jánoshalmán a Halasi úton, ahol egy benzinkút közelében csapódott fának autójával egy férfi. A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőr ittasan vezetett, ráadásul jogosítványa sem volt, valamint a jármű műszaki engedélye is lejárt.

Pozsgai Ákos

A baleset péntek este 21 óra tájban történt, amikor a Jánoshalmáról kifelé vezető Halasi úton ittasan vezetett egy férfi, aki elvesztette uralmát a jármű felett. Az autóval megcsúszott és letért a nedves útról és fának ütközött. A becsapódás erejét mutatta, hogy a totálkársora tört autó jobb eleje behajlott.

Ittasan vezetett a balesetet okozó férfi
A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőrnek jogosítványa sem volt
Fotó: Pozsgai Ákos

A jánoshalmi tűzoltók mellett Kiskunhalasról is riasztották a mentőket, akik a sofőrt a rendőrökkel közösen emelték ki az autóból, majd a helyszíni elsődleges ellátás után a halasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A jánoshalmi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet.

Ittasan okozott baleset egy férfi Jánoshalmán
A jármű totálkárosra tört a baleset során
Fotó: Pozsgai Ákos

Ittasan vezetett a sofőr

Helyszíni információink szerint a sofőr ittasan ült a volán mögé és vezette az autót. A helyszíni szemle során arra is fény derült, hogy vezetői engedélye sem volt, ráadásul az autónak, amivel a balesetet okozta, régen lejárt a műszaki engedélye. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu