Ilyet még a rendőrök sem láttak! Több mint 500 sofőrt ellenőriztek, de meglepő fordulatot vett a szondaparti

Hétről hétre több ittas vezetőt is kiszűr a rendőrség a közúti ellenőrzések során – ezekről a közlekedésrendészeti összefoglalókban rendszeresen beszámolnak. Ezúttal azonban kivételesen jó hírről adott tájékoztatást a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság: a pénteken Kecskeméten tartott ittasság-ellenőrzés során egyetlen sofőr sem fogyasztott alkoholt a volán mögé ülés előtt.

Egyetlen ittas vezetőt sem találtak a rendőrök az ellenőrzés során

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Józan kecskeméti sofőrök

A rendőrség október 3-án nagyszabású közúti akciót szervezett a megyeszékhelyen, amelynek során több mint ötszáz járművezetőt ellenőriztek. A szonda azonban egyiküknél sem jelzett alkoholfogyasztást.

„Több mint 500 autóvezetőt ellenőriztek, és egyetlen sofőrnél sem mutatott alkoholfogyasztást a szonda! Ez az eredmény mindannyiunk közös sikere – köszönjük, hogy felelősen gondolkodtok, és megértettétek: aki alkoholt iszik, az ne üljön volán mögé. Tudjuk, hogy mindig akadnak negatív kommentek, de mi most tényleg büszkék vagyunk erre az eredményre. Kecskemét példát mutatott!” – írta a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Az ittas vezetők életekkel játszanak

A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet: aki alkoholt fogyaszt, ne üljön autóba. Az ittas vezetés nemcsak komoly pénzbírságot és a jogosítvány elvesztését vonhatja maga után, hanem emberéleteket is veszélyeztet.

Az ittas sofőrök gyakran túlzott magabiztossággal vezetnek, miközben az ítélőképességük és a reakcióidejük jelentősen romlik az alkohol hatására. Ezt sajnos a statisztikák is alátámasztják: hétről hétre történik a megyében olyan közúti baleset, amelyet ittas vezető okoz.