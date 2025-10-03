október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mulasztás

42 perce

Elütötte a biciklist, majd megállás nélkül továbbhajtott az ittas sofőr – fotók

Címkék#ittas sofőr#kerékpár#baleset#vád

Segítségnyújtás nélkül hajtott el a baleset helyszínéről egy nő Solton. Az ittas sofőr ellen vádat emeltek.

Digner Brigitta

A vádirat szerint egy Kalocsa környéki ittas sofőr 2023. október 15-én este a megengedettnél gyorsabban (63–67 kilométer/órával) vezetett Solt belterületén. Haladása közben autója jobb elejével nekiütközött egy előtte, azonos irányban haladó, sötét ruhás, kivilágítatlan kerékpárosnak. A szabálytalanul közlekedő biciklis elesett, és az útpadkára zuhant.

ittas sofőr okozott balesetet
Az ittas sofőr járműve a baleset után
Forrás: ugyeszseg.hu

Az ittas sofőr nem nyújtott segítséget

A kerékpáros az ütközésben 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, több csontja is eltört, felépülése 90 napig tartott. A sofőr bár észlelte a balesetet, megállás nélkül továbbhajtott, és nem nyújtott segítséget a sérültnek.

ittas sofőr okozott balesetet, a kerékpáros megsérült
A fotón a baleset következtében megrongálódott kerékpár látható
Forrás: ugyeszseg.hu

Szabályszegések

A sofőr több KRESZ-szabályt is megszegett. Ittasan vezetett, nem állt meg a baleset után, nem nyújtott segítséget a sérültnek, és nem értesítette a rendőrséget. Személyi sérülés esetén a helyszínt csak rendőri engedéllyel lehet elhagyni, amit szintén elmulasztott.

Az ügyészség a nőt ittas vezetés és segítségnyújtás elmulasztása miatt vádolja. Indítványozzák, hogy tárgyalás nélkül, büntetővégzéssel kapjon próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést. Az ügyben a Kalocsai Járásbíróság dönt – közölte az ügyészség.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu