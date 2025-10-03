Elütötte a biciklist, majd megállás nélkül továbbhajtott az ittas sofőr – fotók

A vádirat szerint egy Kalocsa környéki ittas sofőr 2023. október 15-én este a megengedettnél gyorsabban (63–67 kilométer/órával) vezetett Solt belterületén. Haladása közben autója jobb elejével nekiütközött egy előtte, azonos irányban haladó, sötét ruhás, kivilágítatlan kerékpárosnak. A szabálytalanul közlekedő biciklis elesett, és az útpadkára zuhant.

Az ittas sofőr járműve a baleset után

Forrás: ugyeszseg.hu

Az ittas sofőr nem nyújtott segítséget

A kerékpáros az ütközésben 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, több csontja is eltört, felépülése 90 napig tartott. A sofőr bár észlelte a balesetet, megállás nélkül továbbhajtott, és nem nyújtott segítséget a sérültnek.

A fotón a baleset következtében megrongálódott kerékpár látható

Forrás: ugyeszseg.hu

Szabályszegések

A sofőr több KRESZ-szabályt is megszegett. Ittasan vezetett, nem állt meg a baleset után, nem nyújtott segítséget a sérültnek, és nem értesítette a rendőrséget. Személyi sérülés esetén a helyszínt csak rendőri engedéllyel lehet elhagyni, amit szintén elmulasztott.

Az ügyészség a nőt ittas vezetés és segítségnyújtás elmulasztása miatt vádolja. Indítványozzák, hogy tárgyalás nélkül, büntetővégzéssel kapjon próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést. Az ügyben a Kalocsai Járásbíróság dönt – közölte az ügyészség.