Saját eltűnésüket jelentették be a részeg férfiak, eltévedtek italozás után

Bizonyára sokan ismernek vicces, kocsmázós történeteket, amivel azonban a kecskeméti Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület találkozott, példátlan eset. Csütörtök hajnalban érkezett hozzájuk a segítségkérés, miszerint két 50 éves, ittas férfi tűnt el – saját eltűnésüket jelentették be.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A két férfi szerda esti iszogatásuk végeztével indultak haza. A buszról a Kecskemét és Szentkirály közti tanyavilágban leszállva ittas állapotukból adódóan az ellenkező irányba indultak el, mint kellett volna. Több óra bolyongás után a hatóságok segítségéhez folyamodtak és bejelentették magukat eltűntként. A rendőrség megkezdte a keresésüket, miközben telefonon tartotta velük a kapcsolatot, sikerre azonban egy órás próbálkozás után sem jutottak. A szirénákat a két férfi ugyan távolról meghallotta, ekkor azonban lemerült a telefonjuk és megszakadt a kapcsolat.

Kutya is segített a keresésben

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezt követően, nagyjából hajnali 1 óra tájékán kérte a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület közreműködését. A csapat 3 fővel, 1 terület kutató kutyával, hőkamerás drónnal, földi hőkamerával és más technikai eszközökkel érkezett a helyszínre. Ahogy kiértek, meg is kapták a hírt, miszerint egy járőr kolléga a szántóföld közepén megtalálta az elkóborolt italozókat. Az egyesület átvizsgálta a két férfit, szerencsére egyiküknek sem esett baja.

Rosszul is elsülhetett volna

Bár humoros a történet, akár rossz vége is lehetett volna. A levegő ugyanis 3,5 fok köré hűlt éjszaka, ha a férfiak reggelig kinn tartózkodnak, komoly következményekkel járt volna számukra. Ittas állapotban ráadásul el sem tudták volna látni magukat, így a gyors riasztásnak, a hatóságok és az egyesület beavatkozásának köszönhetően úszták csak meg.