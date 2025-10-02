október 2., csütörtök

Rendőrségi helikopterről szúrtak ki egy gyanús alakot, megdöbbentő, mit művelt a város szélén – videó

Címkék#helikopter#illegális hulladéklerakó#rendőrség

Helikopteres akció buktatott le egy férfit Kiskőrös határában. A légi felderítés során rövid időn belül azonosították és eljárást indítottak vele szemben – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Pozsgai Ákos

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság és a Készénléti Rendőrség légirendészeti egysége szeptember 25-én tartott közös akciót Kiskőrös térségében. A település egyik külterületi részét pásztázták a helikopterről, amikor a pilóták felfigyeltek egy autóra és a mögé kötött, építési törmelékkel megpakolt utánfutóra. Az illegális hulladéklerakó pontos koordinátáit rögzítették, majd a menekülő autóst a levegőben követték.

Illegális hulladék Kiskőrös határában
Illegális hulladéklerakót kapcsoltak le a kiskőrösi rendőrök
Forrás: police.hu

Büntetőeljárás indult

A férfi észlelte a rendőrségi helikoptert, azonnal beült az autóba és elhajtott. A légi egység a levegőben követte a járművet egészen a férfi házáig, ahova rövid időn belül megérkeztek a kiskőrösi járőrök és számon kérték a szemetelőt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a kiskőrösi sofőr ellen büntetőeljárást indítottak a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt, és gondoskodnia kellett arról, hogy az illegálisan lerakott törmeléket elszállítsa a helyszínről.

Egy korábbi illegális hulladéklerakót is a levegőből észleltek

Július elején a Kiskőröstől néhány kilométerre lévő Seregélyesi út mentén találtak rá egy rét fás, bokros részén több teherautónyi illegálisan lerakott hulladékra kiskőrösi repülősök, akik rendszeresen végeznek ellenőrző körutakat illegális hulladéklerakatok után kutatva. 

Mivel a terület magántulajdonban van, ezért az illegális hulladéklerakásról értesítették a terület tulajdonosát, aki feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. 

Többek között elhasznált ágymatrac, ruhanemű, bútordarabok, háztartási gépek maradványai és gyerekjátékok is voltak kidobálva. Az illegálisan lerakott hulladékban okiratokat is találtak, nevekkel és pontos címekkel – számolt be korábban az ügy részleteiről hírportálunknak Filus Tibor önkormányzati képviselő.

Illegális hulladék Kiskőrös határában
Illegálisan lerakott hulladékra bukkantak Kiskőrös határában
Fotó: Filus Tibor / archív-felvétel

Emelkedett a bírság összege

A kormány a közelmúltban jelentősen megemelte a hulladékgazdálkodási bírságokat. A megemelt bírság kiszabásával a kormány az illegális hulladéklerakókat szeretné megszüntetni. 

Az új szabályok értelmében: természetes személy esetén a bírság maximális összege 50 millió forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén ez az összeg 500 millió forintra is rúghat. 

Ha az elkövető a helyszínen elismeri a felelősségét, a hulladék súlya nem haladja meg a 100 kilogrammot, és azonnal eltávolítja, akkor 20 ezer forintos helyszíni bírsággal megúszhatja.

