Rendőrség

36 perce

Mobiltöltésre hivatkozó migránsok zörgetnek be a dél-alföldi tanyákra

Címkék#határvédelem#rendőrség#migráns

Az elmúlt hetekben ismét megszaporodtak a migránsokról szóló bejelentések Ásotthalom környékén. A helyi lakosok főként a külterületi tanyákról jelezték, hogy illegális határátlépők bukkantak fel, akik vizet kértek vagy a telefonjaikat próbálták meg feltölteni.

Baon.hu

A Délmagyar beszámolója szerint a hatóságok, a polgárőrség és a mezőőrség közösen járőröznek a térségben a lakosság biztonságának megőrzése érdekében. Az elmúlt két hét során mintegy 40 illegális határátlépőt fogtak el Ásotthalom térségében. Ez csak néhány kilométerre található Bács-Kiskun megye határ menti településeitől (Kelebia, Tompa).

Illegális határátlépők Ásotthalom külterületén
Illegális határátlépők bukkantak fel Ásotthalom külterületén. A helyi mezőőrség és a polgárőrség közreműködésével elfogták őket
Fotó: Ásotthalmi Hírmondó/Facebook

A Rókabögyös külterületi részén több lakó is találkozott migránsokkal. A rendőrség előbb egy afgán, egy palesztin és két szír férfit állított elő, később további négy afgánt fogtak el. Egy másik esetben két férfi egy tanyára mászott be, hogy telefont töltsön. A házőrző kutya jelzése és a polgárőrök gyors beavatkozása miatt azonban hamar elfogták őket.

Az illegális határátlépők száma emelkedett

A határ mentén is folyamatosak a jogsértések: a rendőrök és a határvadászok nemrég 24 afgán állampolgárt tartóztattak fel, akik átvágták a határkerítést. Egy másik esetben 13 fős csoport próbált meg bejutni Magyarországra Ásotthalom Kissor térségében. Néhányan egy tanyára is beugrottak, ahol egy édesanya és kisfia tartózkodott, ők a házba zárkózva várták meg a rendőrök kiérkezését.

Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere a lapnak elmondta, hogy a közelmúltban tapasztalható esetek hátterében feltehetően az áll, hogy a szerb oldalon fokozott hatósági fellépés zajlik.

