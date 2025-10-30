Guruló drogjáratot kapcsolt le a rendőrség, a két fiatal nem sok jóra számíthat

A kiskunfélegyházi járőrök október 24-én, este egy autót állítottak meg és igazoltatták annak vezetőjét és utasait is. A 18 éves utasnál droggyanús anyagokat találtak.

Többféle kábítószert is találtak a fiataloknál

Forrás: police.hu

Egy befőttesüvegben bruttó 337 gramm zöld növényi törmeléket, két zacskóban közel 100 tablettát, két tasakban pedig bruttó 99 gramm fehér port találtak. A gyorsteszt marihuánára és MDMA-ra (ecstasy) is pozitív lett.

A fiatalt előállították, kihallgatták kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt, majd őrizetbe vették. Eljárás indult a 19 éves sofőrrel szemben is, ugyanis vele szemben felmerült a járművezetés bódult állapotban gyanúja. Az illegális szereket lefoglalták, és szakértő bevonásával vizsgálják – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.