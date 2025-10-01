43 perce
Ne a rutin vezessen! – fontos tanácsokkal segítettek az időseket a rendőrök – fotók, videó
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság idén is nagyszabású programot szervezett a Katona József Könyvtárral és a Városi Szociális Közalapítvánnyal közösen október 1-jén. A rendőrök az idősek világnapja alkalmából érdekes kvízzel és kedves előadásokkal kedveskedtek a szépkorúaknak.
Kecskeméten már hagyomány, hogy október 1-jén összegyűlnek a könyvtárban az idősek és a rendőrök, hogy együtt ünnepeljenek. Az idősek világnapja alkalmából ezúttal játékos feladatokkal készült a rendőrség.
Az idősek világnapja tematikus délelőttel kezdődött
A könyvtárban rendezett programon több mint 80 kecskeméti nyugdíjas jelent meg. A nyolcfős csaptoknak közlekedéssel kapcsolatos kvízkérdéseket kellett megoldaniuk.
A helyszínen Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagytól, a vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkárától megtudtuk, hogy egyaránt készültek humoros és nagyon komoly, fontos balesetmegelőzési üzenetek tartalmazó feladatokkal.
A feladatok között voltak például:
- keresztrejtvények
- kódfejtők
- táblafelismerés
- KRESZ-kvíz
- különbségkereső játékok.
Az Ölelő Kéz Alapítványnak köszönhetően a kecskeméti idősek ingyenes egészségügyi szűrésen is részt vehettek, valamint kulturális programot is tartalmazott a délelőtt, ugyanis fellépett az Árpádvárosi Óvoda Csigabiga Óvodájának Cica csoportja, valamint szenior örömtáncosok is.
Kecskeméti programok az idősek világnapjánFotók: Vizi Zalán
A közlekedés nagyon veszélyes, az időseknek be kell tartaniuk a legfontosabb tanácsokat
A közlekedési és megelőzési üzenetek mellett a feladatok azt a célt szolgálták, hogy az idősek felelevenítsék a KRESZ-ismereteiket, illetve teszteljék a figyelmüket, reakcióidejüket. Ezek fontos képességek a vezetésben is.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály előadója, Farkas Attila elmondta, sokszor tartanak előadásokat és figyelemfelhívó programokat az időseknek, ahol a közlekedés veszélyeire hívják fel a figyelmet.
– Tapasztalataim szerint, ha egy balesetben idős ember érintett, általában két fő kiváltó okot tudunk felfedezni: vagy azért történt meg a baleset, mert az idős vezető elbízta magát, úgy volt az adott helyzettel, hogy életében már több százezer kilométert levezetett és figyelmetlen volt, vagy már a saját képességeivel, reflexeivel nem volt tisztában – mondta Farkas Attila.
A kecskeméti rendőr szerint az utóbbi eset könnyen megelőzhető, kell egy visszajelzés kívülről. Javasolja a családoknak, hogy a fiatalabbak üljenek be egy körre és nézzék meg, hogyan funkcionál sofőrként a mama vagy a papa. Évente érdemes orvoshoz is fordulni és nagyon fontos, hogy ha valaki a családban azt javasolja – pláne akkor, ha már az orvos is ezt állapítja meg –, hogy nem kellene már vezetnie az idősnek, akkor azt fogadja meg!
