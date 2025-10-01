Ne a rutin vezessen! – fontos tanácsokkal segítettek az időseket a rendőrök – fotók, videó

Kecskeméten már hagyomány, hogy október 1-jén összegyűlnek a könyvtárban az idősek és a rendőrök, hogy együtt ünnepeljenek. Az idősek világnapja alkalmából ezúttal játékos feladatokkal készült a rendőrség.

A Bács-Kiskun Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság az idősek világnapja alkalmából érdekes kvízzel is készült

Fotó: Vizi Zalán

Az idősek világnapja tematikus délelőttel kezdődött

A könyvtárban rendezett programon több mint 80 kecskeméti nyugdíjas jelent meg. A nyolcfős csaptoknak közlekedéssel kapcsolatos kvízkérdéseket kellett megoldaniuk.

A helyszínen Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagytól, a vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság titkárától megtudtuk, hogy egyaránt készültek humoros és nagyon komoly, fontos balesetmegelőzési üzenetek tartalmazó feladatokkal.

A feladatok között voltak például:

keresztrejtvények

kódfejtők

táblafelismerés

KRESZ-kvíz

különbségkereső játékok.

Az Ölelő Kéz Alapítványnak köszönhetően a kecskeméti idősek ingyenes egészségügyi szűrésen is részt vehettek, valamint kulturális programot is tartalmazott a délelőtt, ugyanis fellépett az Árpádvárosi Óvoda Csigabiga Óvodájának Cica csoportja, valamint szenior örömtáncosok is.