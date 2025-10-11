október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megmérettetés

1 órája

Két kommandóst is a Balatonhoz küldtek Kecskemétről – szükség volt a bicepszekre!

Címkék#rendőrség#II Húzódzkodó Kupa#kommandós

Kitartás és fegyelem. A balatonfüredi II. Húzódzkodó Kupán két Bács-Kiskun vármegyei kommandós óriási sikert aratott.

Kovács Alexandra

Elismerésben részesültek a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai: a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság által megrendezett II. Húzódzkodó Kupán két kommandós, Szilasi Máté rendőr törzsőrmester és Deme János rendőr törzsőrmester is első helyezést ért el.

II. Húzódzkodó Kupa Balatonfüreden
Szilasi Máté és Deme János rendőr törzsőrmesterek győzedelmeskedtek
Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A Balatonfüreden tartott erőnléti megmérettetésen az ország különböző rendőri egységei mérték össze fizikai felkészültségüket, de a Bács-Kiskun vármegyei kommandósok kiemelkedő teljesítményét senki sem tudta felülmúlni.

A vármegyei rendőrség közösségi oldalán is gratulált a győzteseknek.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu