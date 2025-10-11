1 órája
Két kommandóst is a Balatonhoz küldtek Kecskemétről – szükség volt a bicepszekre!
Kitartás és fegyelem. A balatonfüredi II. Húzódzkodó Kupán két Bács-Kiskun vármegyei kommandós óriási sikert aratott.
Elismerésben részesültek a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai: a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság által megrendezett II. Húzódzkodó Kupán két kommandós, Szilasi Máté rendőr törzsőrmester és Deme János rendőr törzsőrmester is első helyezést ért el.
A Balatonfüreden tartott erőnléti megmérettetésen az ország különböző rendőri egységei mérték össze fizikai felkészültségüket, de a Bács-Kiskun vármegyei kommandósok kiemelkedő teljesítményét senki sem tudta felülmúlni.
A vármegyei rendőrség közösségi oldalán is gratulált a győzteseknek.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Lopott autóval hajtott a pár fokos vízbe, búvárokat riasztottak a Duna-völgyi-főcsatornához – fotók, videó
Bácsalmás szüreti mulatsága idén is tánccal, zenével és jókedvvel telt – fotók