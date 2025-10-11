Két kommandóst is a Balatonhoz küldtek Kecskemétről – szükség volt a bicepszekre!

Elismerésben részesültek a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai: a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság által megrendezett II. Húzódzkodó Kupán két kommandós, Szilasi Máté rendőr törzsőrmester és Deme János rendőr törzsőrmester is első helyezést ért el.

Szilasi Máté és Deme János rendőr törzsőrmesterek győzedelmeskedtek

Forrás: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldala

A Balatonfüreden tartott erőnléti megmérettetésen az ország különböző rendőri egységei mérték össze fizikai felkészültségüket, de a Bács-Kiskun vármegyei kommandósok kiemelkedő teljesítményét senki sem tudta felülmúlni.

A vármegyei rendőrség közösségi oldalán is gratulált a győzteseknek.