Katasztrófavédelem

Tűz ütött ki egy családi házban, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre

Címkék#tűzeset#tűzoltó#katasztrófavédelem

A Vörösmarty utcában csaptak fel a lángok.

Várkonyi Rozália

Tűz volt egy jánoshalmai családi házban, a Vörösmarty utcában szombat éjjel. A lakóépület egyik egyik szobája, előtere és annak födéme égett. A kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók légzésvédelem mellett behatoltak az ingatlanba, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat is elvégezték – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: MW-archív / Illlusztráció

