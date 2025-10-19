Katasztrófavédelem
3 órája
Tűz ütött ki egy családi házban, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre
A Vörösmarty utcában csaptak fel a lángok.
Tűz volt egy jánoshalmai családi házban, a Vörösmarty utcában szombat éjjel. A lakóépület egyik egyik szobája, előtere és annak födéme égett. A kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók légzésvédelem mellett behatoltak az ingatlanba, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat is elvégezték – közölte a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre