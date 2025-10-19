Tűz ütött ki egy családi házban, több település tűzoltóit riasztották a helyszínre

Tűz volt egy jánoshalmai családi házban, a Vörösmarty utcában szombat éjjel. A lakóépület egyik egyik szobája, előtere és annak födéme égett. A kiskunhalasi hivatásos és a jánoshalmai önkormányzati tűzoltók légzésvédelem mellett behatoltak az ingatlanba, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat is elvégezték – közölte a katasztrófavédelem.

Tűz volt Jánoshalmán

Fotó: MW-archív / Illlusztráció