Tűz ütött ki a Szarkás tanyán, teljes terjedelmében lángolt egy épület

Teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres, lakatlan vályogház Kecskemét külterületén, a Szarkás tanyánál. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen. A tűzesetben senki sem sérült meg – írja a katasztrófavédelem.

Kigyulladt egy vályogház Kecskemét külterületén

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció