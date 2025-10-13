Katasztrófavédelem
2 órája
Tűz ütött ki a Szarkás tanyán, teljes terjedelmében lángolt egy épület
Teljes terjedelmében égett Kecskeméten egy vályogház hétfő délután. A tűzoltóknak csak két vízsugár segítségével sikerült megfékezni a lángokat.
Teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres, lakatlan vályogház Kecskemét külterületén, a Szarkás tanyánál. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen. A tűzesetben senki sem sérült meg – írja a katasztrófavédelem.
