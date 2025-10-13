október 13., hétfő

Katasztrófavédelem

Tűz ütött ki a Szarkás tanyán, teljes terjedelmében lángolt egy épület

Teljes terjedelmében égett Kecskeméten egy vályogház hétfő délután. A tűzoltóknak csak két vízsugár segítségével sikerült megfékezni a lángokat.

Nagy Mária Lilla

Teljes terjedelmében égett egy mintegy negyven négyzetméteres, lakatlan vályogház Kecskemét külterületén, a Szarkás tanyánál. A kecskeméti hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz továbbterjedjen. A tűzesetben senki sem sérült meg – írja a katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki egy lakatlan házban Kecskeméten
Kigyulladt egy vályogház Kecskemét külterületén
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

