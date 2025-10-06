október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

51 perce

Lángok martalékává vált egy családi ház, öten maradtak fedél nélkül – fotók, videó

Címkék#baon videó#katasztrófavédelem#tűz#családi ház

Egy családi ház tetőszerkezete teljesen leégett hétfő délután Csávolyon. A lakók hoztak ki egy gázpalackot a lángoló épületből.

Digner Brigitta

Mint arról korábban beszámoltunk, egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében Csávolyon, a Dózsa György utcában. 

csávolyi háztűz
Kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete égett teljes egészében Csávolyon
Fotó: Pozsgai Ákos

Eloltották a tüzet Csávolyon

A bajai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat Csávolyon, ahol egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete égett teljes egészében a Dózsa György utcában. A tűz a húsz négyzetméteres kazánházból terjedt át a lakóépület tetejére. Az egységek kiérkezése előtt a lakók egy gázpalackot kihoztak a házból. 

Lakóház állt lángokban Csávolyon

Fotók: Pozsgai Ákos

A korábban riasztott nagybaracskai és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkájára nem volt szükség a helyszínen, a bajai egységek már megkezdték az utómunkálatokat. Az ingatlan öt lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség – írja a katasztrófavédelem.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu