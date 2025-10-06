Lángok martalékává vált egy családi ház, öten maradtak fedél nélkül – fotók, videó

Mint arról korábban beszámoltunk, egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében Csávolyon, a Dózsa György utcában.

Fotó: Pozsgai Ákos

A bajai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat Csávolyon, ahol egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete égett teljes egészében a Dózsa György utcában. A tűz a húsz négyzetméteres kazánházból terjedt át a lakóépület tetejére. Az egységek kiérkezése előtt a lakók egy gázpalackot kihoztak a házból.