Lángok martalékává vált egy családi ház, öten maradtak fedél nélkül – fotók, videó
Egy családi ház tetőszerkezete teljesen leégett hétfő délután Csávolyon. A lakók hoztak ki egy gázpalackot a lángoló épületből.
Mint arról korábban beszámoltunk, egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében Csávolyon, a Dózsa György utcában.
Eloltották a tüzet Csávolyon
A bajai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat Csávolyon, ahol egy kétszáz négyzetméteres lakóház tetőszerkezete égett teljes egészében a Dózsa György utcában. A tűz a húsz négyzetméteres kazánházból terjedt át a lakóépület tetejére. Az egységek kiérkezése előtt a lakók egy gázpalackot kihoztak a házból.
Lakóház állt lángokban CsávolyonFotók: Pozsgai Ákos
A korábban riasztott nagybaracskai és a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkájára nem volt szükség a helyszínen, a bajai egységek már megkezdték az utómunkálatokat. Az ingatlan öt lakója számára lakosságvédelmi intézkedésre lesz szükség – írja a katasztrófavédelem.
