Saját bűnét akarta eltusolni, hamisan vádolta meg haragosát egy kiskunmajsai férfi

A vádirat szerint a férfit idén januárban a rendőrök helybeli lopás gyanúja miatt állították elő és hallgatták ki. A kihallgatás során beismerő vallomást tett, de azt állította, hogy nem egyedül követte el a bűncselekményt. Tettestársaként egy olyan férfit nevezett meg, akit csak gúnynevén ismert, ám valós, beazonosítható személy volt – írja az ügyészség.

A megnevezett férfi ártatlan volt

Részletes, de hamis történetet adott elő

A vádlott azt mondta, hogy a férfi rábírta a lopásra, és együtt mentek a sértett udvarára, ahol a feltételezett társa egy lezáratlan autóból fúrógépet, csavarhúzókat és szerszámosládát vett ki, míg ő figyelte a környéket. Állítása szerint mindezért 2 ezer forintot kapott.

A nyomozás során azonban egyértelműen kiderült, hogy a megnevezett férfi semmilyen módon nem vett részt a lopásban, és nem is biztatta az elkövetésre a vádlottat.

Néhány nappal később, a folytatólagos kihallgatáson a gyanúsított visszavonta a hamis állítását, és elismerte, hogy a korábbi vallomása valótlan volt.

Haragból próbálta másra hárítani a felelősséget

A nyomozás feltárta, hogy a férfi azért nevezte meg hamisan a másikat tettestársként, mert haragban voltak egymással. Ezt a körülményt kihasználva próbálta a gyanút elterelni magáról.

Pénzbüntetést javasol az ügyészség

A lopás miatt már jogerősen elítélt vádlott most hamis vád bűntettével is felelhet. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, és tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés útján szeretné lezárni az ügyet.

A végső döntést a Kiskunhalasi Járásbíróság hozza meg.