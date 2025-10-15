Heten vesztették életüket háztűzben, egy fiatal fiú is halálra égett Bács-Kiskunban – fotók, videó

Október elsejéig Bács-Kiskun vármegyében összesen 266 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal kevesebb mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása közel 183 órát vett igénybe, a munkálatok során 528 tűzoltójárművet vetettek be. Az első háromnegyed évben több mint 5 ezer négyzetméternyi épített terület égett le, 16 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 35 embernek kellett elhagynia az otthonát. A halálos háztüzek drámai mértékben növekedtek.

Az akasztói halálos háztűzben egy ember életét már nem tudták megmenteni, a másik embert válságos állapotban szállították a mentők kórházba

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Hétszeresére emelkedett a halálos háztüzek száma

A katasztrófavédelem összesítése szerint a lakóházakban keletkezett tüzek során 16-an sérültek meg, kevesebben mint 2024 első kilenc hónapjában, amikor 23 sérültet kellett kórházba szállítani. Ugyanakkor a háztüzekben 7 ember vesztette életét a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint.

A halálos háztüzek áldozatainak száma héttel haladja meg az egy évvel ezelőttit.

Sokkóló halálesetek

Tragédia Akasztón

Halálra égett egy fiatal fiú Akasztón, egy másik élet is hatalmas veszélybe került 2025. január 11-én, amikor egy lakóépület kapott lángra a Petőfi Sándor utcában. Az ingatlan egy része beomlott. A rajok két embert hoztak ki az épületből. A halálos háztűzben egy ember életét már nem tudták megmenteni, a másik embert válságos állapotban szállították a mentők kórházba.