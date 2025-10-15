1 órája
Heten vesztették életüket háztűzben, egy fiatal fiú is halálra égett Bács-Kiskunban – fotók, videó
Drámai adatot közölt a katasztrófavédelem, míg tavaly az év első kilenc hónapjában egyetlen személy sem vesztette életét lakástűzben, addig idén ugyanebben az időszakban heten haltak meg háztűzben. A halálos háztüzek drámai emelkedése ellenére tízzel kevesebb ingatlan gyulladt ki az év első kilenc hónapja alatt.
Október elsejéig Bács-Kiskun vármegyében összesen 266 lakóépület gyulladt ki, 10 ingatlannal kevesebb mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása közel 183 órát vett igénybe, a munkálatok során 528 tűzoltójárművet vetettek be. Az első háromnegyed évben több mint 5 ezer négyzetméternyi épített terület égett le, 16 otthon vált lakhatatlanná, emiatt 35 embernek kellett elhagynia az otthonát. A halálos háztüzek drámai mértékben növekedtek.
Hétszeresére emelkedett a halálos háztüzek száma
A katasztrófavédelem összesítése szerint a lakóházakban keletkezett tüzek során 16-an sérültek meg, kevesebben mint 2024 első kilenc hónapjában, amikor 23 sérültet kellett kórházba szállítani. Ugyanakkor a háztüzekben 7 ember vesztette életét a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint.
A halálos háztüzek áldozatainak száma héttel haladja meg az egy évvel ezelőttit.
Sokkóló halálesetek
Tragédia Akasztón
Halálra égett egy fiatal fiú Akasztón, egy másik élet is hatalmas veszélybe került 2025. január 11-én, amikor egy lakóépület kapott lángra a Petőfi Sándor utcában. Az ingatlan egy része beomlott. A rajok két embert hoztak ki az épületből. A halálos háztűzben egy ember életét már nem tudták megmenteni, a másik embert válságos állapotban szállították a mentők kórházba.
Halálos lakástűz AkasztónFotók: Pozsgai Ákos
Életét vesztette egy nő a kecskeméti háztűzben
Egy ötven négyzetméteres, téglafalú, bádogfedésű családi ház égett ki Kecskeméten, a Kőrösihegy tanyán idén februárban. A kecskeméti tűzoltók három vízsugárral megakadályozták a tűz tovább terjedését, majd eloltották a lángokat. Az ingatlanban ketten tartózkodtak, egyiküknek sikerült kimenekülnie az épületből, azonban egy idős nő életét vesztette a tűzben.
Bennégett a házában egy kéleshalmi férfi
2025. március 1-jén egy nyolcvan négyzetméteres, kétszintes épület gyulladt ki Kéleshalma külterületén, a szomszédok vették észre a tüzet, ők értesítették a hatóságokat. A tulajdonos, egy 60 év körüli férfi vesztette életét a halálos háztűzben, a lángok mindent elpusztítottak.
Egy éjszakára maradt magára az idős férfi, reggel már nem ébredt fel
2025 februárjában borult lángba egy ház Baján, a Türr István utcában. A tűzoltók az egyik szobában egy embert találtak, akinek már nem tudták megmenteni az életét. Helyszíni információnk szerint egy házaspár élt a házban.
Lángba borult egy ház BajánFotók: Márton Anna
Nem volt füstérzékelő
A 266 tűzzel érintett lakóház közül egyiknél sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.
A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére – figyelmeztet a katasztrófavédelem.
A legtöbb tűz a konyhában keletkezik
A tüzek 19 százaléka a konyhában, 10 százaléka a kéményben, 7 százaléka a hálószobában, 7 pedig tárolóban keletkezett. A tűzesetek jellemzően elektromos problémára, nyílt láng használatára, a fűtőeszközök hibájára, vagy sütés-főzésre voltak visszavezethetőek.
A katasztrófavédelem 10 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében. 11 épületnél gázpalackok, 6 helyen napelemek nehezítették az oltási munkálatokat.
Kilenc szén-monoxid-mérgezés
Október elsejéig 44 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat, eggyel kevesebbszer, mint egy évvel korábban. Összesen 9 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, néggyel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában.
Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.
