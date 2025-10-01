Lángra kapott a ház, az idős férfi és két kutyája is életét vesztette – videó

Mint arról már beszámoltunk, kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában szerda délután. A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Oltás közben találták meg az épületben lakó idős ember összeégett holttestét.

Életét vesztette egy idős férfi a tűzben

Fotó: Pozsgai Ákos

A szomszédok elmondása szerint a tűz 5 óra, negyed 6 körül keletkezett. Az egyik házban élő német család törte rá az ajtót az idős férfira és próbálták volna kimenekíteni az égő házból, de ekkor már hatalmas lángnyelvek csapódtak ki a folyosóról, így esélyük sem volt a kimenekítésére.

Információink szerint egy 67 éves, mozgássérült, egyedül élő férfi égett bent a házában.

A helyszíni szemle jelenleg is tart a kiégett házon. Úgy tudjuk, hogy a födém szerkezet egy része is rászakadt, ezért ki kellett szabadítani a törmelék alól. Információink szerint a négy kutyájából kettő elpusztult mellette a tűzben.