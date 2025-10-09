Négy mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösre, egy rendőr meghalt – fotó

Mint arról hírportálunk is beszámolt, 2017. október 9-én halálos baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán: Kecskemét térségében két tehergépkocsi és egy rendőröket szállító autóbusz ütközött össze.

Halálos baleset az M5-ösön 2017 októberében

Forrás: MTI / archív-felvétel

Ketten vesztették életüket a halálos balesetben

A busz sofőrje és a buszon utazó szolgálatban lévő rendőr, Németh Gergely törzsőrmester életét vesztette. A többi utas közül hárman súlyosan, tizenketten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínre 16 mentőautó és 4 mentőhelikoptert riasztottak – írta meg az Origo.

A beszorult négy embert a kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágó eszközökkel szabadították ki a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.

A baleset következtében a sztrádát mindkét irányban lezárták, a forgalmat a 91-es kilométernél az 54-es főútra terelve. A helyszínelés a nap folyamán teljes útlezárás mellett folyt, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai gyorsan és hatékonyan segítették a sérültek ellátását.

Mentőautók, mentőhelikopterek és tűzoltók érkeztek a helyszínre

Forrás: MTI / archív-felvétel

Németh Gergely életútja és szolgálata

Németh Gergely 1987. május 30-án született Sátoraljaújhelyen. Rendőri pályafutását 2011. január 1-jén kezdte, amikor próbaidőre kinevezték a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság állományába járőrként, őrmesteri rendfokozatban.

2017. február 1-jétől a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Osztályán dolgozott járőrvezetőként.

Németh Gergely törzsőrmester

Forrás: police.hu