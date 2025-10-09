1 órája
Négy mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösre, egy rendőr meghalt – fotó
Borzalmas szerencsétlenség történt napra pontosan 8 éve Kecskemétnél az M5-ös autópályán. A halálos balesetben ketten vesztették életüket, hárman súlyosan megsérültek.
Mint arról hírportálunk is beszámolt, 2017. október 9-én halálos baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán: Kecskemét térségében két tehergépkocsi és egy rendőröket szállító autóbusz ütközött össze.
Ketten vesztették életüket a halálos balesetben
A busz sofőrje és a buszon utazó szolgálatban lévő rendőr, Németh Gergely törzsőrmester életét vesztette. A többi utas közül hárman súlyosan, tizenketten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínre 16 mentőautó és 4 mentőhelikoptert riasztottak – írta meg az Origo.
A beszorult négy embert a kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágó eszközökkel szabadították ki a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.
A baleset következtében a sztrádát mindkét irányban lezárták, a forgalmat a 91-es kilométernél az 54-es főútra terelve. A helyszínelés a nap folyamán teljes útlezárás mellett folyt, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai gyorsan és hatékonyan segítették a sérültek ellátását.
Németh Gergely életútja és szolgálata
Németh Gergely 1987. május 30-án született Sátoraljaújhelyen. Rendőri pályafutását 2011. január 1-jén kezdte, amikor próbaidőre kinevezték a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság állományába járőrként, őrmesteri rendfokozatban.
2017. február 1-jétől a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Osztályán dolgozott járőrvezetőként.
