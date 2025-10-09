október 9., csütörtök

Tragédia

1 órája

Négy mentőhelikoptert riasztottak az M5-ösre, egy rendőr meghalt – fotó

Címkék#mentőhelikopter#rendőr#halálos baleset

Borzalmas szerencsétlenség történt napra pontosan 8 éve Kecskemétnél az M5-ös autópályán. A halálos balesetben ketten vesztették életüket, hárman súlyosan megsérültek.

Baon.hu

Mint arról hírportálunk is beszámolt, 2017. október 9-én halálos baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán: Kecskemét térségében két tehergépkocsi és egy rendőröket szállító autóbusz ütközött össze

Halálos baleset Kecskemétnél, egy rendőr meghalt
Halálos baleset az M5-ösön 2017 októberében
Forrás: MTI / archív-felvétel

Ketten vesztették életüket a halálos balesetben

A busz sofőrje és a buszon utazó szolgálatban lévő rendőr, Németh Gergely törzsőrmester életét vesztette. A többi utas közül hárman súlyosan, tizenketten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínre 16 mentőautó és 4 mentőhelikoptert riasztottak – írta meg az Origo.

A beszorult négy embert a kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágó eszközökkel szabadították ki a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.

A baleset következtében a sztrádát mindkét irányban lezárták, a forgalmat a 91-es kilométernél az 54-es főútra terelve. A helyszínelés a nap folyamán teljes útlezárás mellett folyt, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai gyorsan és hatékonyan segítették a sérültek ellátását. 

Halálos baleset Kecskemétnél, egy rendőr meghalt
Mentőautók, mentőhelikopterek és tűzoltók érkeztek a helyszínre
Forrás: MTI / archív-felvétel

Németh Gergely életútja és szolgálata

Németh Gergely 1987. május 30-án született Sátoraljaújhelyen. Rendőri pályafutását 2011. január 1-jén kezdte, amikor próbaidőre kinevezték a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság állományába járőrként, őrmesteri rendfokozatban.  

2017. február 1-jétől a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési Osztályán dolgozott járőrvezetőként. 

Elhunyt egy rendőr az M5-ösön történt halálos balesetben
Németh Gergely törzsőrmester
Forrás: police.hu

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

