Bíróság

4 órája

Kizuhant az autóból az egyik utas, a helyszínen meghalt – a sofőr a vádlottak padján vallott

Nem használt biztonsági övet, emiatt vesztette életét egy jármű utasa Kunszálláson. A halálos balesetet okozó sofőr ügyében hétfőn tartott ülést a bíróság.

Mócza Milán

A sebességhatár átlépése, még ha csupán 10-20 kilométer/órával hajt is gyorsabban az ember, életveszélyes sérülésekhez vezethet. A KRESZ be nem tartásával a sofőr nemcsak magát, de utastársait is veszélyezteti. 2024 tavaszán Kunszállás közelében történt ezen okból baleset, egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. A halálos baleset vádlottjának ügyében a hétfői napon tartott előkészítő ülést a Kecskeméti Járásbíróság.

Halálos baleset: nem kötötte be biztonsági övét
A halálos balesetet okozó sofőr ügyében hétfőn tartott ülést a bíróság
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Felelőtlenség vezetett halálos balesethez

Egy román állampolgárságú sofőr – a vádlott  – 2024. március 7-én két társával utazott az M5-ös autópályán Szeged irányából Budapest felé, amikor megtörtént a baj. A vezető egy tehergépkocsiból és egy pótkocsiból álló járműszerelvényt vezetett, ám az erre vonatkozó 80 kilométer/órás sebesség helyett 90-100-al közlekedett. Kunszállás közelében egyszer csak áttért a külső, majd a leállósávba, azt követően pedig az árokba, ahol az árokfallal ütközött és fel is borult. A sofőrnek és egyik utasának be volt kötve az öve, így ők kisebb sérülést szenvedtek, egy be nem kötött utas azonban kizuhant a járműből és a helyszínen meghalt.

A balesetet beismerte, a felelősségét vitatta

A román sofőrnek és a sértett egyik hozzátartozójának, aki szintén csak román nyelvet beszélt, a tárgyaláson tolmács fordította az elhangzottakat. Az ügyészség az előkészítő ülésen a tények és a vádirat ismertetését követően 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést, 3 év próbaidőt és 2 év forgalomból való eltiltást indítványozott. A vádlott elfogadta és megerősítette a vádiratban szereplő tényeket, beismerte, hogy ő okozta a balesetet és ebben bűnösnek érezte magát, azt azonban vitatta, hogy az őt sújtja a felelősség a be nem kötött utas haláláért.

Kinek a felelőssége a biztonsági öv bekötése?

A vádlott szerint, amikor elindultak a járművel, úgy tudta, hogy az utasok be vannak kötve, ezért nem tehet arról, hogy halálos kimenetelű lett a baleset. Az előkészítő ülés ezzel lezárult, a későbbiekben tárgyalás és kihallgatás követi. 

Júliustól komoly változás lépett életbe

Az ügy bonyodalmát az okozza, hogy 2025. július 5-től az utas biztonsági övének becsatolása nemcsak a saját felelőssége, hanem a sofőré is. Ráadásul szeptember 18-tól az utakon lévő kamerák már nemcsak a gyorshajtást nézik. Ellenőrzik, hogy a biztonsági övet bekapcsolták-e az autóban ülők. Ha nem, egy család akár több százezret is fizethet büntetésként.

A tavaszi halálos baleset idején azonban még nem volt érvényben ez a szabályozás. Az ügy így jogász és orvosi szakértők bevonásával folytatódik majd.

