Nem kímélték a pedált, de a pénztárcájukat sem – őrült tempóval száguldoztak az utakon

A gyorshajtók Bács-Kiskun vármegyében is hozták a szokásos adatokat, a rendőrség közleménye szerint ugyanis az elmúlt héten regisztráltan közel kétezer sofőr átlépte a sebességhatárokat. Voltak, akik több százezer forintos bírságot kaptak.

A gyorshajtók Bács-Kiskun vármegyében sem pihennek

Fotó: Illusztráció / MW-archív

A gyorshajtók Bács-Kiskun vármegyében is pórul jártak

A rendőrség a VÉDA kapuk és a kihelyezett sebesség-ellenőrzők segítségével próbálnak mindenhol jelen lenni, hogy visszaszorítsák a gyorshajtások számát. A sebességtúllépés rendkívül balesetveszélyes, ugyanis egy esetleges akadály elhárítása nehezebb lehet a kisebb féktávolság és a rendelkezésre álló kevesebb reakcióidő miatt.

Nos, ennek ellenére rengeteg autós sietett a kelleténél jobban, és most a bírság befizetése okozhat nekik fejtörést. Egy hét alatt 1911 sofőrt büntettek meg gyorshajtásért Bács-Kiskun vármegyében.

Mélyen a zsebükbe kell nyúlni

Nemcsak a balesetveszély fokozása, hanem anyagi okok miatt sem éri meg szabálytalankodni, ugyanis a sebességtúllépés legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot eredményez, de a kiszabható büntetés a gyorshajtás mértékétől függően akár 468 ezer forintig duzzadhat.

Volt egy sofőr, aki Bács-Kiskun vármegyében 90 kilométer/óra helyett 168-cal közlekedett, és ez 210 ezer forintos bírságot ért számára. Ugyanennyit kell fizetnie annak az autóvezetőnek is, aki lakott területen 50 helyett 111-gyel hajtott.

Ez a sofőr 90 kilométer/óra helyett 168-cal száguldozott

Forrás: police.hu

Húsz sérült, húsz ittas sofőr

Az előző héten nemcsak a gyorshajtók, de balesetek is szolgáltattak munkát a rendőröknek. Összesen 65 rendőri intézkedést igénylő közúti baleset történt Bács-Kiskun vármegyében, és ezekben a balesetekben húszan sérültek meg. Halálos baleset szerencsére nem történt.

Az egyenruhások húsz olyan autóst igazoltattak, akik alkoholt fogyasztottak, mielőtt volán mögé ültek volna. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket bevonták – ahogyan az ittas sofőrök engedélyét minden esetben azonnal elveszik.

Kecskemét jelesre vizsgázott

A rendőrségi beszámolóban külön kitérnek arra, amiről mi is cikkeztünk: a kecskeméti sofőrök példát mutattak előző héten. Pénteken ugyanis a rendőrség széles körű ittasság-ellenőrzést tartott a vármegyeszékhelyen. Az egyenruhások 500-nál is több autóvezetőt ellenőriztek, és a szonda mindenkinél negatív eredményt mutatott. „Köszönjük, Kecskemét!” – fogalmazta meg ezzel kapcsolatban üzenetét és köszönetét a rendőrség.