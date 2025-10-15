október 15., szerda

Közlekedés

2 órája

Megvan a hét top 3 gyorshajtója, brutális sebességgel mérte be őket a traffipax – fotók

Címkék#rendőrség#gyorshajtás#közlekedés

A rendőrség közzétette az elmúlt hét közlekedésrendészeti összefoglalóját, melyből kiderült, hogy három sofőr jelentős bírságra számíthat a kihágása miatt.

Kovács Alexandra

Az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében összesen 2194 járművezető lépte túl a megengedett sebességhatárokat – derül ki a rendőrség tájékoztatásából.

Gyorshajtó Bács-Kiskunban
A megengedett sebesség duplájával hajtott egy sofőr a 441-esen
Forrás: police.hu

A hét top 3 gyorshajtója

Három sofőr különösen súlyosan megszegte a szabályokat

  • Az egyik sofőr a 441-es főúton 50 km/h helyett 100-zal, 
  • Egy másik az 5205-ös úton 101-gyel,
  • A harmadik Kiskunhalason, a Széchenyi utcában 50 helyett 103-mal közlekedett.
101 km/órával száguldozott az úton
101 km/órával száguldozott az úton
Forrás: police.hu

Mindhárman 140 ezer forintos bírságra számíthatnak.

A hét top gyorshajtója
A hét top gyorshajtója
Forrás: police.hu

Hetvenegy baleset, huszonhat sérült egy hét alatt

A rendőrök egy hét alatt 71 olyan közlekedési balesethez vonultak ki, amely rendőri intézkedést igényelt. Ezekben 26-an sérültek meg.

A hatóság 25 ittas sofőrt is igazoltatott, akik közül hárman balesetet okoztak. Az érintettek ellen eljárás indult, és vezetői engedélyüket minden esetben bevonták.

Idős gyalogos sérült meg Kecskeméten

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a gyalogosok és a kétkerekűek a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Egy gázolás szinte mindig személyi sérüléssel jár, csak annak súlyossága változik.

Múlt hétfőn este Kecskeméten, a Batthyány utcán egy 82 éves asszony akart átkelni a négysávos úton, ám nem a kijelölt gyalogátkelőt választotta. Az áthaladás közben egy autós elütötte, a nő súlyosan megsérült.

A hatóságok arra kérnek minden gyalogost, hogy ha a közelben van zebra, azt használja, hiszen ezzel megelőzhetőek a súlyos balesetek.

