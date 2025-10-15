2 órája
Megvan a hét top 3 gyorshajtója, brutális sebességgel mérte be őket a traffipax – fotók
A rendőrség közzétette az elmúlt hét közlekedésrendészeti összefoglalóját, melyből kiderült, hogy három sofőr jelentős bírságra számíthat a kihágása miatt.
Az elmúlt héten Bács-Kiskun vármegyében összesen 2194 járművezető lépte túl a megengedett sebességhatárokat – derül ki a rendőrség tájékoztatásából.
A hét top 3 gyorshajtója
Három sofőr különösen súlyosan megszegte a szabályokat:
- Az egyik sofőr a 441-es főúton 50 km/h helyett 100-zal,
- Egy másik az 5205-ös úton 101-gyel,
- A harmadik Kiskunhalason, a Széchenyi utcában 50 helyett 103-mal közlekedett.
Mindhárman 140 ezer forintos bírságra számíthatnak.
Hetvenegy baleset, huszonhat sérült egy hét alatt
A rendőrök egy hét alatt 71 olyan közlekedési balesethez vonultak ki, amely rendőri intézkedést igényelt. Ezekben 26-an sérültek meg.
A hatóság 25 ittas sofőrt is igazoltatott, akik közül hárman balesetet okoztak. Az érintettek ellen eljárás indult, és vezetői engedélyüket minden esetben bevonták.
Idős gyalogos sérült meg Kecskeméten
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a gyalogosok és a kétkerekűek a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Egy gázolás szinte mindig személyi sérüléssel jár, csak annak súlyossága változik.
Múlt hétfőn este Kecskeméten, a Batthyány utcán egy 82 éves asszony akart átkelni a négysávos úton, ám nem a kijelölt gyalogátkelőt választotta. Az áthaladás közben egy autós elütötte, a nő súlyosan megsérült.
A hatóságok arra kérnek minden gyalogost, hogy ha a közelben van zebra, azt használja, hiszen ezzel megelőzhetőek a súlyos balesetek.
