Versenypályaként használják a közutakat, az egyik sofőr 131-gyel száguldott lakott területen

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogyan mindenhol, úgy a gyorshajtás Bács-Kiskunban is állandó probléma. A rendőrség közleménye szerint az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 2469-en lépték át.

Gyorshajtás Bács-Kiskunban: az egyik sofőr 96 kilométer/órával közlekedett Tompán

Fotó: Police.hu

Ittas járművezetésből és balesetekből sem volt hiány

Bács-Kiskun vármegyében egy hét alatt ötvennél is több olyan baleset történt, amely rendőri intézkedést is igényelt. Ezek közül 17 baleset sérüléssel is járt, de szerencsére halálos baleset nem történt.

A rendőrök 15 olyan sofőrt igazoltattak, akik alkoholt ittak vezetés előtt. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.

Egy másik sofőr 109-ig taposta a gázt Kecskeméten a megengedett 50 helyett

Fotó: Police.hu

Újabb rekordnagyságú gyorshajtás Bács-Kiskun vármegyében

Ahogyan azzal részletesen foglalkoztunk, már nincs toleranciasáv, a gyorshajtás minden esetben büntethető, még akkor is, ha valaki csak 1 kilométer/órával lépte túl a sebességhatárt. A fixen telepített traffipaxok esetében kevésbé szigorú a szabályozás, de arra nincs mentség, amit négy Bács-Kiskun vármegyei sofőr művelt előző héten.

Ők belterületen, a megengedett 50 kilométer/órás sebesség helyett 96-tal, 107-tel, 109-cel és 131 kilométer/órával száguldoztak. Jelenleg a gyorshajtásért járó legkisebb fix bírság 50 ezer forint, míg a legnagyobb 468 ezer.

Kiskunhalas belterületén is lefüleltek egy gyorshajtót, aki a megengedett 50 kilométer/óra helyett 131-gyel hajtott

Fotó: Police.hu

Nos, a jelenlegi jogszabályok szerint ha valaki belterületen az 50-es tempót plusz 46 kilométer/órával megnöveli, tehát 96-tal megy, akkor jutalma egy 140 ezer forintos csekk. Ha valaki belterületen 105 és 115 kilométer/óra közötti sebességgel hajt, 210 ezer forintja bánhatja, míg aki 75 kilométer/órával többel hajt, mint a megengedett 50, az a maximális „jutalmat” kapja, tehát 468 ezer forintja bánhatja. Arról nem is beszélve, hogy még büntetőpontok is kerülnek a sofőrök nevei mellé.

Az 52-es főúton 107-ig nyomta a gázt egy másik sofőr

Fotó: Police.hu

A városi utak nem versenypályák!

Ezzel a felkiáltással zárja közleményét a rendőrség, amely leírta, a sebességhatárok nem véletlenül születtek: a gyalogosok, kerékpárosok, gyermekek biztonsága múlik rajtuk.

„Egy 50 kilométer/órával haladó autó vélhetően még meg tud állni egy hirtelen úttestre lépő ember előtt, 100 kilométer/óránál viszont már elkerülhetetlen az ütközés. A gyorshajtás pár másodpercnyi „előnyért” életeket követelhet. Kérjük a járművezetőket, hogy mindig az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelően, felelősen közlekedjenek” – írta a rendőrség.