Orvosok és cégek a vádlottak padján, kamu gyógycipőkkel trükköztek
Gyógycipőkre vonatkozó valótlan tartalmú iratok felhasználásával több tízmillió forint vagyoni hátrányt okoztak azok a csalók, akik orvosokkal szövetkeztek. A gyógycipőkre szakosodott bűnbanda hét tagjával szemben emelt vádat a Bács-Kiskunt is érintő ügyben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint a gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek képviselői országszerte több orvost vettek rá arra, hogy jogosulatlanul gyógycipőket írjanak fel azért, hogy ezáltal jogtalanul társadalombiztosítási támogatásban részesüljenek – olvasható az ügyészség beszámolójában. Az orvosok több száz személynek írtak fel gyógycipőket, így az elkövetők a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (NEAK) tévedésbe ejtették és több tízmillió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésének.
Költségvetési csalás
A főügyészség a hét elkövetőt – köztük három orvost – több rendbeli költségvetési csalás bűntettével, valamint több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta meg. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Fővárosi Törvényszék a vádlottakat felfüggesztett börtönbüntetésre, továbbá pénzbüntetésre ítélje, az orvosokat ezen felül határozott időre tiltsa el az orvosi tevékenység gyakorlásától.
Egyszerre több helyen csaptak le a rendőrök
Több akciót is végrehajtott a Készenléti Rendőrségi Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos költségvetési csalások miatt. A három vármegyére kiterjedő kutatás során elfogtak egy kecskeméti orvost is, akinek közreműködésével legalább közel 150 millió forint állami támogatást igényelt vissza jogtalanul az a cég, amelyik nem megfelelő minőségben gyártott különböző gyógyászati termékeket.
Szerteágazó nyomozás
A KRN NNI által közölt információk szerint a hajdú-bihari nyomozók Tolna, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben hajtottak végre kutatásokat és az akció során közel 50 millió forint vagyont vont el a gyanúsítottaktól. A nyomozó hatóság korábbi közlése szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult büntetőeljárás gyógyászati segédeszközökre elkövetett költségvetési csalás miatt. A szerteágazó ügycsoport nyomozásába a KR NNI-n túl több vármegyei rendőr-főkapitányság becsatlakozott. Nyomozócsoportok jöttek létre Budapesten, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyékben, ahol a rendőrök az NVSZ-szel közösen, gazdasági társaságokra lebontva vizsgálják a költségvetést károsító bűncselekményeket.
Gyógyászati termékekkel, gyógycipőkkel csaltak
A rendőrség korábbi információi szerint a hajdú-bihari nyomozócsoport egy békéscsabai cég ügyében vizsgálódott. A bizonyítékok szerint a kft. ügyvezetője a vállalkozását felhasználva 2018 és 2022 között folyamatosan működtetett egy hierarchikus bűnszervezetet, melynek az volt a célja, hogy minél több állami támogatást tudjanak visszaigényelni a NEAK. Ortopéd orvosok voltak azok, akik a páciensek egészségi állapotától függetlenül vényekre felírtak különböző gyógyászati termékeket, amiket aztán a cég nem megfelelő minőségben gyártott le. Ehhez a körhöz tartozott az a kecskeméti orvos is, akit a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói elfogtak, és akinek közreműködésével a fenti cég legalább közel 150 millió forint állami támogatást igényelt vissza jogtalanul.
