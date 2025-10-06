Több gázpalack is felrobbant a lángoló ingatlanban

Kigyulladt egy tanyaépület Bácsalmás külterületén, a Dobokai út közelében. Teljes terjedelmében ég a mintegy negyven négyzetméteres ingatlan, amelyben több gázpalack is felrobbant. A nagybaracskai hivatásos és a bácsalmási önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A rajok megakadályozták a tűz továbbterjedését. A helyszínre tart több másik egység is – közölte a katasztrófavédelem.

Több gázpalack is felrobbant a Dobokai út közelében lévő ingatlanban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció