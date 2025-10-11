A kecskeméti gázolás miatt szünetel a vonatközlekedés, mutatjuk, hogy juthat el a végállomásokra

Mint arról beszámoltunk, szombaton kora délután elgázolt egy embert a vonat Kecskemét határában. A MÁVINFORM tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó, Nagykőrösről 12 órakor továbbindult Napfény InterCity (IC 704) gázolt Kecskemét közelében.

Gázolt a vonat Kecskemétnél

Fotó: Molnár Róbert / Illusztráció

A járaton mintegy kétszáz ember utazott, értük mentesítő járat érkezett. A baleseti helyszínelés miatt Kecskemét és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A Budapest–Cegléd–Szeged vonalon hosszabb eljutási időre kell számítani szombat délután. A baleseti helyszínelés ideje alatt – várhatóan 15 óráig – szünetel a forgalom Katonatelep és Kecskemét között.