Katasztrófavédelem

Újabb baleset Bács-Kiskunban, frontálisan ütközött két autó

A baleset a 4625-ös úton történt péntek este.

Digner Brigitta

Frontálisan karambolozott két személyautó a 4625-ös út 48-as kilométerénél. A kiskunfélegyházi hivatásos és a lakiteleki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.

baleset a 4625-ös főúton
Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 4625-ös utat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

 

 

