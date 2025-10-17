Katasztrófavédelem
1 órája
Újabb baleset Bács-Kiskunban, frontálisan ütközött két autó
A baleset a 4625-ös úton történt péntek este.
Frontálisan karambolozott két személyautó a 4625-ös út 48-as kilométerénél. A kiskunfélegyházi hivatásos és a lakiteleki önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem.
1 órája
Kigyulladt egy autó Kecskeméten, korlátozták a forgalmat az érintett útszakaszon
2 órája
Tiszta látás, erős immunrendszer, szép bőr – ez a vitaminbomba olcsóbb, mint gondolnád
