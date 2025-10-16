Földrengés volt Bács-Kiskun közelében

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2025. október 16-án, helyi idő szerint 19 óra 17 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Pest vármegyei Inárcs közelében. A földrengést az epicentrum közelében érezhette a lakosság. A szeizmológiai obszervatórium eddig Inárcs településről kapott jelzést, a katasztrófavédelemhez azonban nem érkezett bejelentés károkról – írja a katasztrófavédelem.

2,1-es magnitúdójú földrengés volt Inárcsnál

Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldala

Legutóbb júliusban több alkalommal történt földrengés Bács-Kiskun mellett. Akkor Csongrád közelében mozdult meg a föld. Akkor a legerősebb rengés a Richter-skála szerinti 3,6-es erősségű volt.