Richter-skála

1 órája

Földrengés volt Bács-Kiskun közelében

Címkék#HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet#földrengés#Inárcs

Csütörtök este megmozdult a föld Bács-Kiskun közelében. 2,1-es magnitúdójú földmozgást regisztráltak.

Kovács Nóra

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2025. október 16-án, helyi idő szerint 19 óra 17 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Pest vármegyei Inárcs közelében. A földrengést az epicentrum közelében érezhette a lakosság. A szeizmológiai obszervatórium eddig Inárcs településről kapott jelzést, a katasztrófavédelemhez azonban nem érkezett bejelentés károkról – írja a katasztrófavédelem.

földrengés volt Inárcsnál,
2,1-es magnitúdójú földrengés volt Inárcsnál
Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldala

Legutóbb júliusban több alkalommal történt földrengés Bács-Kiskun mellett. Akkor Csongrád közelében mozdult meg a föld. Akkor a legerősebb rengés a Richter-skála szerinti 3,6-es erősségű volt.

