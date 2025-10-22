„Ez nagyon durva volt, kiugrottam az ágyból" – Bács-Kiskunt is megrázta a 4,1 erősségű földrengés

Október 22-én hajnalban újabb földmozgást észleltek Csongrád térségében. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint a rengés 0:50 perckor történt, és 4,1-es magnitúdójú volt. A földmozgást nemcsak a csongrádiak, hanem több környező település lakói is érezték, de károkról egyelőre nem érkezett bejelentés – közölte a Délmagyar.

Bács-Kiskunban is érezhető volt a földmozgás

Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Faccebook-oldala

Nem ez volt az első földrengés Csongrád térségében

A nyár folyamán több földrengés és 14 utórengés is megrázta a térséget, amelyek szintén Csongrád környékén keletkeztek. A szakemberek szerint a mostani rengés földrajzilag közel esik a korábbi rengéssorozat helyszínéhez, ezért a következő napokban kisebb utórengések is előfordulhatnak.

Vizsgálják, összefügghet-e a mostani földrengés a korábbiakkal

A kutatók vizsgálják, hogy a mostani csongrádi földrengés kapcsolatban állhat-e a nyári rengéssorozattal. Előzetes adatok szerint a korábbi mozgások nem a megszokott, aktív szerkezeti vonalak mentén történtek, hanem a Pannon-medence mélyebb, kelet–nyugati irányú szerkezeteihez köthetők.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte: a mostani rengés és a várható utórengések részletes elemzése adhat pontosabb képet a térség földtani folyamatairól. Az intézet arra kéri a lakosságot, hogy aki érezte a földrengést, jelezze észlelését, mivel ezek az adatok nagyban segítik a kutatók munkáját és a jelenség pontosabb megértését.

Bács-Kiskunban is érezhető volt a földrengés

A Tiszaalpáron Hallottam nevű Facebook-csoportban többen is jelezték, hogy érezték a földrengést.

„Ez nagyon durva volt, úgy megijedtem 0:50-kor, hogy kiugrottam az ágyból” – írta az egyik kommentelő.

De nem csak Tiszaalpáron, Lakitelek környékén is érezhető volt a földmozgás.

„Mi kimentünk szétnézni, nem tudtuk hirtelen eldönteni, hogy ez mi volt. Rossz volt erre felriadni” – írták a Lakitelek 2025–Kérdezz, Tudasd, Segíts nevű Facebook-csportoban.