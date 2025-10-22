október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

2 órája

„Ez nagyon durva volt, kiugrottam az ágyból" – Bács-Kiskunt is megrázta a 4,1 erősségű földrengés

Címkék#szeizmológiai obszervatórium#földrengés#földmozgás

Szerda hajnalban többen is riadtan tapasztalták, hogy ismét megmozdult a föld. Csongrád térségében 4,1-es magnitúdójú rengést mértek. De nemcsak Csongrádon, hanem több környező településen is érezni lehetett. A szakemberek szerint a mostani földmozgást utórengések követhetik.

Nagy Mária Lilla

Október 22-én hajnalban újabb földmozgást észleltek Csongrád térségében. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint a rengés 0:50 perckor történt, és 4,1-es magnitúdójú volt. A földmozgást nemcsak a csongrádiak, hanem több környező település lakói is érezték, de károkról egyelőre nem érkezett bejelentés – közölte a Délmagyar.

Bács-Kiskunban is érezhető volt a csongrádi földrengés
Bács-Kiskunban is érezhető volt a földmozgás
Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Faccebook-oldala

Nem ez volt az első földrengés Csongrád térségében

A nyár folyamán több földrengés és 14 utórengés is megrázta a térséget, amelyek szintén Csongrád környékén keletkeztek. A szakemberek szerint a mostani rengés földrajzilag közel esik a korábbi rengéssorozat helyszínéhez, ezért a következő napokban kisebb utórengések is előfordulhatnak.

Vizsgálják, összefügghet-e a mostani földrengés a korábbiakkal

A kutatók vizsgálják, hogy a mostani csongrádi földrengés kapcsolatban állhat-e a nyári rengéssorozattal. Előzetes adatok szerint a korábbi mozgások nem a megszokott, aktív szerkezeti vonalak mentén történtek, hanem a Pannon-medence mélyebb, kelet–nyugati irányú szerkezeteihez köthetők.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte: a mostani rengés és a várható utórengések részletes elemzése adhat pontosabb képet a térség földtani folyamatairól. Az intézet arra kéri a lakosságot, hogy aki érezte a földrengést, jelezze észlelését, mivel ezek az adatok nagyban segítik a kutatók munkáját és a jelenség pontosabb megértését.

Bács-Kiskunban is érezhető volt a földrengés

A Tiszaalpáron Hallottam nevű Facebook-csoportban többen is jelezték, hogy érezték a földrengést.

„Ez nagyon durva volt, úgy megijedtem 0:50-kor, hogy kiugrottam az ágyból” – írta az egyik kommentelő.

De nem csak Tiszaalpáron, Lakitelek környékén is érezhető volt a földmozgás.

„Mi kimentünk szétnézni, nem tudtuk hirtelen eldönteni, hogy ez mi volt. Rossz volt erre felriadni” – írták a Lakitelek 2025–Kérdezz, Tudasd, Segíts nevű Facebook-csportoban.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu