Baleset

1 órája

Felborult egy kamion, egy lámpaoszlopot is kidöntött

Az áramszolgáltatók is a helyszínre érkeztek.

Kovács Nóra

Felborult egy kamion a 451-es főút és az 542-es út körforgalmánál, Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében péntek délben. A jármű egy lámpaoszlopot is kidöntött. A műszaki mentést a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre az áramszolgáltató munkatársai is kiérkeztek – írja a katasztrófavédelem.

lámpaoszlopot is kidöntött a kamion,
Felborult egy kamion Félegyházánál
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

