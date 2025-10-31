Felborult egy kamion, egy lámpaoszlopot is kidöntött

Felborult egy kamion a 451-es főút és az 542-es út körforgalmánál, Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében péntek délben. A jármű egy lámpaoszlopot is kidöntött. A műszaki mentést a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre az áramszolgáltató munkatársai is kiérkeztek – írja a katasztrófavédelem.

Felborult egy kamion Félegyházánál

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció