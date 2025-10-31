Baleset
1 órája
Felborult egy kamion, egy lámpaoszlopot is kidöntött
Az áramszolgáltatók is a helyszínre érkeztek.
Felborult egy kamion a 451-es főút és az 542-es út körforgalmánál, Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében péntek délben. A jármű egy lámpaoszlopot is kidöntött. A műszaki mentést a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre az áramszolgáltató munkatársai is kiérkeztek – írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre