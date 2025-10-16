Tűzeset
Tűz ütött ki egy fatárolóban, a tűzoltók megakadályozták a nagyobb bajt
Nagykőrösre, a Fogarasi utcába riasztották a tűzoltókat csütörtök délelőtt.
Kigyulladt egy tíz négyzetméteres fatároló épület Nagykőrösön, a Fogarasi utcában. A városi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elfojtották a lángokat. A raj jelenleg az utómunkálatokat végzi – közölte a katasztrófavédelem.
