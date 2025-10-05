Bebukta a fuvart: négy migránst csempészett, a rendőrök kiszúrták

2025. október 4-én, a nap 24 órája alatt a rendőrök több határsértési esetben is intézkedtek Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyében – közölte a rendőrség.

Több migránst is feltartóztattak a rendőrök

Fotó: Police.hu / Illusztráció

Mint írják, az egyenruhások Ásotthalom külterületén két alkalommal összesen nyolc illegális migránst tartóztattak fel, míg Bács-Kiskunban egy főt akadályoztak meg abban, hogy jogellenesen lépjen Magyarország területére.

A feltartóztatott személyek török, afgán és pakisztáni állampolgároknak vallották magukat, ám sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a rendőrök őket visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Embercsempész bukott le

Ugyanezen a napon, a délutáni órákban Csanádpalota külterületén egy román rendszámú személygépkocsit ellenőriztek. A járművet egy 22 éves román férfi vezette, aki négy, magát kínai állampolgárnak valló személyt szállított. Az utasok magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni, ezért őket a rendőrök feltartóztatták, a járművezető ellen pedig embercsempészés bűntette miatt indult büntetőeljárás.

A magyar hatóságok az elmúlt 24 órában összesen négy esetben intézkedtek tiltott határátlépés miatt. Közokirat-hamisítás gyanújával ezúttal nem történt intézkedés.

Fontos kiemelni, hogy az embercsempészés bűntette alapesetben egy 1–5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, míg minősített esetben ez akár 5–15 évig terjedő büntetést is vonhat maga után.