Megtalálták az eltűnt 14 éves lányt, édesanyja szerint fogva tartották

A 14 éves Zsanett 2025. szeptember 26-án tűnt el, az édesanyja közlése szerint a szabadszállási iskolájából nem tért haza, azóta nem adott magáról életjelet. A rendőrség hivatalos körözést adott ki, kedden arról érkezett jelzés, hogy a kecskeméti Malom Központban látták az eltűnt lányt.

Megtalálták a 14 éves eltűnt lányt

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem találták meg a Malomban az eltűnt lányt

Az édesanya kedden hírportálunk érdeklődésére elmondta, hogy arról értesítették őket, hogy lányukat, Zsanettet megtalálhatták a kecskeméti Malom Központban, amelyről bejelentés is érkezett a rendőrségre. A család el is indult a megadott helyre.

Ezzel kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a bejelentés ugyan beérkezett hozzájuk, de a lányt nem találták meg a Malom Központban. Továbbra is eltűntként keresik Zsanettet.

Már otthon van a tini, az édesanyja szerint elrabolhatták

Az édesanya szerdán közzétett egy Facebook-bejegyzést, amiben arról ír, hogy kedden megtalálták a lányát. Egy kommentre adott válaszában pedig azt írta, hogy elrabolták a 14 éves lányát, fogva tartotta egy 3 gyerekes édesanya, Zsanettet Nagykátán találták meg.

A gyermek megtalálásának hírét erősíti az is, hogy a police.hu oldalán korábban közzétett körözési felhívás már nem érhető el.

A ügyben kérdéseinket elküldtük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrségnek, amint válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat.