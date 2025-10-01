október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ijesztő eset

2 órája

Megtalálták az eltűnt 14 éves lányt, édesanyja szerint fogva tartották

Címkék#rendőrség#megtalálták#eltűnt lány

Szeptember 26-án veszett nyoma a 14 éves szabadszállási lánynak. A család és a rendőrség is kereste a tinédzsert. Az édesanya szerdán arról tájékoztatott közösségi oldalán, hogy megtalálták az eltűnt lányát.

Baon.hu

A 14 éves Zsanett 2025. szeptember 26-án tűnt el, az édesanyja közlése szerint a szabadszállási iskolájából nem tért haza, azóta nem adott magáról életjelet. A rendőrség hivatalos körözést adott ki, kedden arról érkezett jelzés, hogy a kecskeméti Malom Központban látták az eltűnt lányt.

megtalálták az eltűnt lányt
Megtalálták a 14 éves eltűnt lányt
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nem találták meg a Malomban az eltűnt lányt

Az édesanya kedden hírportálunk érdeklődésére elmondta, hogy arról értesítették őket, hogy lányukat, Zsanettet megtalálhatták a kecskeméti Malom Központban, amelyről bejelentés is érkezett a rendőrségre. A család el is indult a megadott helyre.

Ezzel kapcsolatban megkerestük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a bejelentés ugyan beérkezett hozzájuk, de a lányt nem találták meg a Malom Központban. Továbbra is eltűntként keresik Zsanettet.

Már otthon van a tini, az édesanyja szerint elrabolhatták

Az édesanya szerdán közzétett egy Facebook-bejegyzést, amiben arról ír, hogy kedden megtalálták a lányát. Egy kommentre adott válaszában pedig azt írta, hogy elrabolták a 14 éves lányát, fogva tartotta egy 3 gyerekes édesanya, Zsanettet Nagykátán találták meg.

A gyermek megtalálásának hírét erősíti az is, hogy a police.hu oldalán korábban közzétett körözési felhívás már nem érhető el.

A ügyben kérdéseinket elküldtük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrségnek, amint válaszolnak, tájékoztatjuk olvasóinkat. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu